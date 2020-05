Sprintlegende Usain Bolt erstmals Vater geworden

Kingston - Jamaikas Sprint-Ikone Usain Bolt ist Medienberichten zufolge zum ersten Mal Papa geworden. Wie die Zeitung "Jamaica Gleaner" in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) berichtete, brachte Bolts Freundin Kasi Bennett in einem Krankenhaus der jamaikanischen Hauptstadt Kingston am Sonntag eine Tochter zur Welt.