Sprengsatz auf Drogeriemarkt geworfen Explosion in der Marbacher Innenstadt

Ein lauter Knall hallte am Samstagabend um 22.05 Uhr durch Marbach und hat die Menschen in der Schillerstadt erneut in Aufregung versetzt. Kein Wunder. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ein 42-Jähriger mehrere Brandanschläge auf private und öffentliche Gebäude verübt und für ein Großaufgebot an Rettungskräften in der Marbacher Altstadt gesorgt. Er sitzt inzwischen in Haft.