Sprechgesang Eko Fresh ruft zum Wählen auf

"Demokratie ist zerbrechlich; siehst du sie als selbstverständlich, Digga, das rächt sich", heißt es in dem Song. "Merk dir, es sind Menschen für das Wahlrecht gestorben", mahnt Eko Fresh in dem Video, das ihn in Berlin vor dem Brandenburger Tor, vor dem Reichstagsgebäude oder im U-Bahnhof "Bundestag" zeigt. Er erinnert daran, dass Menschen in manchen anderen Ländern nicht wählen können - "dort sind die Menschen nämlich gar nicht frei".