Sprachliche Sensibilität beim Militär Die Einmannpackung der Bundeswehr soll gendergerecht werden

800 Vorschläge bei Ideenwettbewerb

Das in Bonn ansässige Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) erklärte am Freitag, der Schritt folge auf eine Eingabe an die Wehrbeauftragte Eva Högl. Es werde nun „unter Berücksichtigung der vertraglichen Rahmenbedingungen“ ein Vorschlag zur Änderung der Bezeichnung erarbeitet. „Das Akronym EPa soll dabei erhalten bleiben“, so ein Sprecher des Bundesamtes weiter. Der Ideenwettbewerb richte sich an alle Angehörigen der Bundeswehr. Bis zum Donnerstag seien mehr als 800 Vorschläge eingegangen.