Sportwagen aus Stuttgart Der Zeitplan steht – wann Porsche an die Börse geht

Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Zinsen und die zunehmend unsicheren Konjunkturperspektiven haben Börsengänge in Deutschland in diesem Jahr bisher fast vollständig blockiert, im Rest Europa sieht es etwas besser aus. Große Anleger wagen sich kaum an Börsenneulinge heran. Investmentbanker trauen Porsche aber zu, die Rolle eines „Eisbrechers“ zu übernehmen, weil das Unternehmen als VW-Tochter bekannt ist und das Luxussegment von der Konjunktur relativ unabhängig ist.