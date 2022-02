Sportstätte in Steinheim Unmut wegen Geländer in Riedhalle

Sorge wegen eingeschränktem Blick aufs Spielfeld

Hörbar verschnupft reagierte vor allem Timo Renz von den Freien Wählern auf diese Neuigkeiten. Der Fraktionssprecher erinnerte an die Diskussion vom vergangenen Sommer, als die Gretchenfrage war, ob die bisherige Konstruktion nicht besser durch eine Variante aus Glas ersetzt werden sollte. Dafür hätte aus Sicht von Renz gesprochen, dass dann auch Gäste jeder Größe in den vorderen beiden Sitzreihen das Geschehen auf dem Feld ohne Sichteinschränkung durch die Streben verfolgen könnten. Eine Mehrheit hatte sich damals dennoch nicht für das Glasgeländer erwärmen können, weil der Stadt hierfür höhere Ausgaben entstanden wären. „Jetzt müssen wir das Geländer aber doch ersetzen und es wird teurer. Da hätte man das Fass noch mal neu aufmachen können. Jetzt reden wir generell über andere Kosten, als es im Juli der Fall war“, erklärte der Freie Wähler. Immerhin handele es sich um eine Lösung, mit der man für die nächsten 40 bis 50 Jahre in der Halle leben müsse. Wie es jetzt gelaufen sei, komme er sich jedenfalls „ ein bisschen veräppelt“ vor, sagte Timo Renz.