Sportschuhausstellung in Australien „Mona Lisa der Sneakers“ in Melbourne zu sehen

Die „Mona Lisa der Sneakers“ und rund hundert weitere Sportschuhe sind seit Freitag in einer ganz besonderen Ausstellung in Melbourne zu sehen. „Wir zeigen einige der seltensten und ikonischsten Sportschuhe der Welt“, sagte Alaister Low von der veranstaltenden Auktionsplattform Ebay der Nachrichtenagentur AFP. Sein Unternehmen will mit der dreitägigen Ausstellung einen Einblick in das boomende Geschäft mit gebrauchten Sportschuhen geben - und offensichtlich seinen Marktanteil daran erhöhen.