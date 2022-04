Sportlerehrung in Marbach Rund 90 Auszeichnungen vergeben

Erstmals nach zwei Jahren Pause hat die Sportlerehrung in Marbach wieder in Präsenz in der Stadthalle stattgefunden. Der Bürgermeister Jan Trost vergab am Freitagabend rund 90 Auszeichnungen an die erfolgreichen Sportler aus der Schillerstadt, besonders viele gingen an den Marbacher Ruderverein, den Rielingshäuser TC Marbach und den Turnverein, Abteilung Turnen.