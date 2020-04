Sportler aus der Region trainieren individuell Derzeit ist Improvisationstalent gefragt

Ähnlich sieht es bei den Turnern der WKG Murr/Erdmannhausen/Pleidelsheim aus. Ihre Saison ist unterbrochen, eine Wiederaufnahme noch unsicher. Dafür zeigen sie uns, wie sie sich fit halten. Nach und nach erreichen uns immer mehr Fotos von Sportlern hier aus der Region bei ihren improvisierten Trainingseinheiten. Doch wir möchten noch mehr sehen: Zeigt uns, wie ihr trotz Kontaktverbot und geschlossener Sportanlagen weiter aktiv bleibt. Die Fotos – bitte möglichst als Originaldatei in hoher Auflösung– mit ein paar Erklärungen per E-Mail an die Adresse sport@marbacher-zeitung.de.