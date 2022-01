Sportdirektor Mönchengladbach Eberl: Bayern möchten nach Corona-Fällen Spiel absetzen

Herbstmeister FC Bayern München drängt nach Aussage von Gladbachs Sportdirektor Max Eberl wegen der zahlreichen Corona-Fälle in seinem Profi-Kader auf eine Verlegung des am Freitag angesetzten Rückrunden-Eröffnungsspiels der Fußball-Bundesliga. "Es ist so, dass Bayern gerne absetzen würde", sagte Eberl bei einer Pressekonferenz der Borussia in Mönchengladbach.