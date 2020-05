Elfmeter-Entscheidung gegen VfB Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat spricht von „Skandal“

„Es ist eine extreme Willkür im Einsatz des VAR“

„Wenn der VAR so ins Spiel eingreift, in dieser Art und Weise, muss man die Anwendung des VARs neu diskutieren“, sagte Mislintat. „Wir sind nicht in der Lage, das vernünftig einzusetzen, sondern es ist eine extreme Willkür im Einsatz des VAR.“ In der Summe der Entscheidungen sieht der Sportdirektor den Aufstiegsfavoriten „nicht gerecht behandelt“, sondern im Moment „ganz klar benachteiligt.“