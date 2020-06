Sportdirektor des VfB Stuttgart Hat Sven Mislintat mit seiner Kritik recht?

Die Vereinsführung hat hohe Ansprüche formuliert

Allerdings war es in dieser Saison keineswegs allein das angeblich so schwierige Umfeld, das die Mannschaft unter Druck gesetzt hat, sondern vor allem die Vereinsspitze selbst. Das eingesetzte Geld müsse sich im Tabellenplatz widerspiegeln, so lautet das Credo des Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger. Nach dieser Rechnung hätte der Aufstieg wohl schon vor der Corona-Pause besiegelt sein müssen. Doch ist es das Team von Arminia Bielefeld, das mit einem Viertel des VfB-Etats längst als Zweitligameister feststeht.

Lesen Sie hier: Unser Transferticker zum VfB

Woran sonst sollte ein Club gemessen werden als an den Vorgaben der Chefs und dem, was sie aus den finanziellen Möglichkeiten machen? Im Falle des VfB gehörten dazu fünf Niederlagen aus den sechs Spielen gegen die Aufsteiger und zwei kurzfristige Strategiewechsel in der Trainerfrage. Tim Walter musste gehen, weil den Verantwortlichen der Erfolg dann doch wichtiger war als die zuvor ausgerufene Kontinuität; der Vertrag von Pellegrino Matarazzo wurde vorzeitig verlängert, als der Aufstieg noch akut gefährdet war.

Der Druck wird den VfB auch in der Bundesliga begleiten

„Es war ein Ritt auf der Rasierklinge“, resümiert Sven Mislintat – es ist noch einmal gut gegangen. Wenn kein Wunder geschieht, werden der VfB und sein Sportdirektor am Sonntag den Aufstieg feiern dürfen und anschließend ein paar Tage der Ruhe dringend nötig haben, bevor die Arbeit erst so richtig losgeht. Der Druck wird den VfB auch in der Bundesliga begleiten – auch wenn sich Mislintat schon jetzt alle Mühe gibt, das Träumen zu unterbinden: „Jedem in diesem Club und in unserem Umfeld muss bewusst sein: Das Ziel kann vom ersten Spieltag an nur der Klassenerhalt sein.“