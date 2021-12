Sportdirektor des VfB Stuttgart Das sagt Sven Mislintat zu den VfB-Talenten

Stuttgart - Es bleibt wenig Zeit. Nur eine Vorbereitungswoche, dann sollte der VfB Stuttgart zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga wieder auf Touren sein. Denn mit dem Spiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am 8. Januar beginnt Teil zwei des Abstiegskampfes. Mittendrin sind dann eine Reihe von jungen Spielern, die anders als Mateo Klimowicz (21), Roberto Massimo (21) und Tanguy Coulibaly (20) während der ersten Saisonhälfte fast in Vergessenheit geraten sind – aus ganz unterschiedlichen Gründen. Jetzt verknüpfen die Talente mit dem erfolgten Trainingsstart noch im alten Jahr neue Hoffnungen. Hier beurteilt der Sportdirektor Sven Mislintat die Entwicklung der sieben Nachwuchskräfte.