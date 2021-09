Sportchef des VfB Stuttgart Sven Mislintat spricht sich auf Instagram gegen Partei aus

Da passt es ins Bild, dass auch der Sportchef klare Kante zeigt, wie man das von Sven Mislintat gewohnt ist. Der 48-Jährige hat sich unlängst auf Instagram angemeldet und entsprechend Zulauf. In den letzten 24 Stunden sammelte er mehr als 1300 Follower ein.

Diese Plattform nutzte Mislintat bereits in seinem dritten Post für eine klare Botschaft hinsichtlich der bald anstehenden Bundestagswahl: „Man kann es nicht oft genug sagen: Rassismus und Rechtspopulismus sind keine Alternative für Deutschland. Also wählt sie auch nicht!“

Eine Positionierung in dieser Deutlichkeit ist immer noch ungewöhnlich im sonst oft auf Stromlinienförmigkeit bedachten Fußball-Business. Zwar mehren sich in jüngster Zeit Initiativen und Kampagnen gegen Fremdenfeindlichkeit und für Vielfalt. Aber dass Spieler oder Verantwortliche so klar Stellung beziehen, ist immer noch selten. Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt oder Leon Goretzka, Mittelfeldspieler von Bayern München, kann man hier als Beispiele mit Vorbildcharakter anführen. Nun also Mislintat.

Wie es auf seinem Instagram-Kanal weitergeht, bleibt abzuwarten. Sicher scheint nur, dass der nächste Post möglicherweise noch etwas auf sich warten lässt, wie der Sportchef in seinem Premieren-Beitrag selbst anführte: „CU soon. Hab noch zu tun.“