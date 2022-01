Sport-Höhepunkte 2022 Großer Sport in der Welt und der Region Stuttgart

Nicht nur Sport im Fokus

Es lohnt sich auf beiden Ebenen genau zu beobachten, aber gerade im kommenden Jahr finden zwei der vielleicht umstrittensten Weltsportveranstaltungen statt: die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) und die Fußball-WM im Wüstenstaat Katar (21. November bis 18. Dezember). Nicht nur der Sport wird dabei im Fokus stehen: Auch die Gastgeber und Organisatoren müssen sich nach heftiger Kritik an ihren Ankündigungen messen lassen. Sowohl das Internationale Olympische Komitee (IOC), als auch der Fußball-Weltverband (Fifa) wollen mehr auf Menschenrechte achten. Die Welt wird zusehen, doch die Frage ist: was wird sich dabei wirklich erkennen lassen?