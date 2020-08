Sport bei extremer Hitze Nur Wasser trinken ist gefährlich

Stuttgart - Extrembedingungen mit hohen Temperaturen brachten Athleten im ganzen Land an ihre Grenzen. Beim Ironman in Frankfurt kollabieren Sportler genauso wie beim Halbmarathon in Hamburg, auch beim Radsport am Sachsenring und in der Formel 1 in Österreich mussten sich die Akteure gewissenhaft vorbereiten, um Höchstleistungen zu vollbringen oder zumindest den Wettkampf zu überstehen. Sport bei großer Hitze ist kritisch, es kann sogar ein Spiel auf Leben und Tod werden. Beim Ironman 2015 in Frankfurt etwa hatte ein Läufer zwar sehr viel Leitungswasser getrunken – durch das viele Schwitzen und die gleichzeitig hohe Flüssigkeitszufuhr war aber der Natriumgehalt seines Blutes deutlich gesunken. Der Brite brach nach dem Eintreffen ins Ziel zusammen und verstarb einige Tage danach an einem Hirnödem. Ärzte vermuteten, dass dieses eine Folge des starken Natriummangels war.