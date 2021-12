Sport am Wochenende Hallenspielbetrieb kurzfristig abgesagt

Handball verabschiedet sich wohl in die Winterpause

Dabei heißt es im Wortlaut: „Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am Freitagabend die neue Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab 4. Dezember veröffentlicht. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2G+-Regel, nicht nur für Zuschauer, sondern auch für alle beteiligten Sportler, Trainer, Schiedsrichter etc., sehen sich die drei Handballverbände in Baden-Württemberg dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am Wochenende 4. und 5. Dezember in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-Württemberg-Oberliga abzusetzen.“ Im Laufe der nächsten Woche sollen die Vereine hierzu mit ausführlichen Informationen versorgt werden. Der Handballsport dürfte sich damit aber vorzeitig in die Winterpause verabschieden. „Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung“, teilt der HVW weiter mit.