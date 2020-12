Spontandemo am Montagabend Querdenker ziehen durch Marbach

Weitere Polizisten wurden zur Verstärkung gerufen, sodass knapp 30 Beamte im Einsatz waren. Die Demonstranten sind laut Polizei dann „zu Fuß in Kleingruppen über die Innenstadt abgewandert“. Gegen 20 Uhr befand sich noch eine Gruppe von 30 bis 35 Personen in der L’Isle-Adam-Anlage am Bahnhof. Diese war offenbar vor Ort als Spontandemonstration angemeldet worden.