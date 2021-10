Spionage US-Ingenieur wollte Geheimnisse über Atom-U-Boote verkaufen

Der Nuklearingenieur hatte demnach im April 2020 eine Probe seiner Informationen an eine ausländische Regierung verschickt - mit der Bitte, dies an den militärischen Geheimdienst weiterzuleiten. Die Justiz teilte nicht mit, um welches Land es sich dabei handelte. Die Vertreter des Landes übergaben die Informationen im Dezember 2020 an die US-Bundespolizei FBI. Deren Agenten traten daraufhin über verschlüsselte Kommunikation mit dem Ingenieur in Kontakt und zahlten ihn in Kryptowährung für Informationen.