Spielsucht verleitet Marbacher zu Straftaten Spielsucht verleitet zu Straftaten

Der Mann darf sich nun in der drei Jahre andauernden Bewährungszeit nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Ein Bewährungshelfer soll ihn in dieser Zeit begleiten und unterstützen. Von einer Geldstrafe, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, sah die Richterin allerdings ab und verhängte stattdessen 60 Stunden gemeinnützige Arbeit: „Es ist wichtiger, die Rückzahlung an den Geschädigten zu fördern“, begründete sie die Entscheidung. Das Urteil ist rechtskräftig.