Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht in neue Runde

Mit TV-Moderator Matthias Opdenhövel muss der Sänger Reis, Linsen und Zucker so in einem Auto verstecken, dass die Päckchen nicht entdeckt werden, wie ProSieben am Ostermontag mitteilte. Wer am Ende mehr Schmuggelware auf die Waage bringe, gewinne das Spiel. Neben Jan Delay sind im Namen von ProSieben auch Promis wie Janin Ullmann, Viviane Geppert und Axel Stein dabei.