Spielplatzkonzeption in Marbach vorgestellt Licht und Schatten aufgedeckt

Hörnle und Eichgraben

Die Situation stellt sich äußerst positiv dar. Der Grund: Aufgrund der Spielplatzkonzeption 1999 wurde reagiert und beispielsweise die Spielanlage in der Mainzer Straße aufgewertet. Neben einer sehr guten Verfügbarkeit an Spielflächen sind die vorhandenen Spielplätze mit Ausnahme der Anlage der Dreibronnenstraße ebenfalls in einem überwiegend guten bis sehr guten Zustand, so Elena Schubert. Der Spielplatz an der Dreibronnenstraße sollte mittelfristig qualitativ aufgewertet werden. Hier ist beispielsweise das Holz am Sandkasten verwittert, was Risse bedeutet, und auch der Jägerzaun sollte ausgetauscht und erneuert werden. Auch eine neue Rutsche wäre laut Konzeption angebracht.

Kernstadt

Der Bereich zwischen der Affalterbacher-, der Güntter- und der Rooschützstraße stellt in der Kernstadt mit 0,38 Quadratmeter Spielplatzfläche je Einwohner und 2,99 Quadratmeter je Kind das am schlechtesten versorgte Gebiet dar. Der einzige Spielplatz in der August-Lämmle-Straße ist zugleich einer der unattraktivsten – zusammen mit den Spielflächen der L’Isle-Adam-Anlage. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, so Schubert. Im Einzugsgebiet leben dato 106 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Sie finden aktuell keine altersgerechten Spielgeräte vor. Es fehlen in diesem Gebiet rund 830 Quadratmeter Spielfläche, diese Lücke soll mittelfristig durch die Anlage eines zusätzlichen Spielplatzes östlich des Bestehenden geschlossen werden. Aber auch der vorhandene Spielplatz an der August-Lämmle-Straße sollte ausgebaut werden. Die Empfehlung aus der Konzeption: Das Schaffen eines weiteren Zugangsrechts über die südlich gelegene Privatstraße, um den suboptimalen westlichen Zugang aus Gründen der Verkehrssicherheit, der Topografie beziehungsweise der Barrierefreiheit in den Süden verlagern zu können.

Zwischen dem Kirchenweinberg, der Ziegel-, Güntter- und der Erdmannhäuser Straße befinden sich lediglich zwei Spielflächen. Eine davon ist der relativ neu errichtete Spielplatz Friedrichslust in der Krummenäckerstraße. Er schneidet mit einer Gesamtnote von 1,8 gut ab. Anders die L’Isle-Adam-Anlage mit ihren Spielflächen. Der Vorschlag der Verwaltung: Mittelfristig sollen nördlich an der Schnittstelle zu den privaten Kleingärten Teilflächen von der Bahn gekauft werden, um einen neuen Spielplatz, abgewandt zur Straße, errichten zu können.

Der Spielplatz an der Torgasse ist der einzige Spielplatz in der Altstadt. Er sollte mittel- bis langfristig saniert und erweitert werden, trug Schubert vor. Die Bezirke Kirchenweinberg und Marbach Süd stellen hingegen Spielplatzschwerpunkte dar. Die vorhandenen Spielplätze sind in einem überwiegend guten Zustand. Lediglich der Spielplatz am Aspergweg sollte mittelfristig aufgewertet werden.