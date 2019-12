Spielplatz in Höpfigheim Schaukel bringt Pläne für Spielplatz nicht ins Wanken

Steinheim - Nestschaukeln stehen bei Kindern hoch im Kurs. Sie können darin im Liegen gemächlich hin und her pendeln oder im Stehen richtig Schwung aufnehmen. Und das Beste: In die Geräte passen auch mal zwei oder mehr Kids, sodass der Spaß geteilt werden kann. Trotzdem wird ein solches Element auf dem Spielplatz im anvisierten neuen Wohngebiet „Seewiesen-Erweiterung“ in Höpfigheim nicht installiert. Denn dazu hätte platzbedingt der Stichweg hoch zur Kreisstraße in das Gelände integriert werden müssen – und das hätte die Ausweisung des gesamten Areals um mehrere Monate verzögert. Deshalb ließ der Steinheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung davon lieber die Finger und segnete die Planungen ohne Nestschaukel ab.