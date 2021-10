Spielplatz in der August-Lämmle-Straße Marbacher bringen eigene Ideen ein

Schatten, Wasserspiele und eine Murmelbahn

Ein häufiger Wunsch der Bürger war der, nach mehr Schattenspendern entlang der Straße. Sonnensegel sollen dabei kurzfristig erledigen, was neu gepflanzte Bäume dann langfristig gewährleisten. Ein Spielhaus, ein Baumhaus sowie ein Trampolin waren schon in einem Entwurf vorgesehen, den Carolin Schweiker als verantwortliche Planerin vom Stadtbauamt vorstellte. Ergänzend wurden ein Reck zum Turnen und eine Murmelbahn auf die Wunschliste gesetzt. Zusätzliche Wasserspiele kamen ebenfalls zur Sprache, können aber in der August-Lämmle-Straße so nicht umgesetzt werden. „Die lokalen Quellfassungen speisen zwar zwei Brunnen in der Innenstadt“, erläuterte Wanner die hydrologischen Situation vor Ort, „die Quellschüttung reicht jedoch leider nicht mehr für Wasserspiele“.