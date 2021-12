Spielplätze in Marbach Bäume sollen vor Sonne schützen

Marbach - Die Sommer werden immer heißer, oft knallt die Sonne unbarmherzig stundenlang herunter – zwangsläufig auch auf Spielplätze. Weil das so ist, wird in Marbach immer häufiger darüber diskutiert, wie die Kinder vor der heftigen Einstrahlung am besten geschützt werden könnten. Das Thema beschäftigte nun auch wieder den Ausschuss für Umwelt und Technik, als es um die angedachte Umgestaltung der in die Jahre gekommenen Anlage in der August-Lämmle-Straße ging. Dabei zeichnete sich erneut ab, dass Räte und Verwaltung unterschiedliche Präferenzen haben.