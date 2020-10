Spielplätze in der Kritik Eltern fahren in Nachbarorte

Marbach-Rielingshausen - Am Zustand der Spielplätze in Rielingshausen flammt immer mal wieder Kritik auf. So auch in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Eine Mutter merkte im Rahmen der Bürgerfragestunde an, dass die Anlagen schlecht in Schuss seien und nicht viel zu bieten hätten. „Ich kenne viele Eltern, die fahren in Nachbargemeinden, nur um dort mit den Kindern spielen zu gehen“, sagte die junge Frau und fragte Ortsvorsteher Jens Knittel sowie der Ersten Beigeordneten Franziska Wunschik, ob eine Aufwertung der Plätze im Ort geplant sei.