Spielhallen in Marbach Ein Casino in der Schillerstadt muss schließen

Mindestabstand kann nicht eingehalten werden

Wie Seiberling weiter ausführte, zeichnet sich auch schon ab, in welchem Gebäude es mit dem Zocken bald vorbei sein wird: in dem am Bahnhof. In dem Etablissement in der Wildermuthstraße kann man hingegen wohl weiter Geld einsetzen und auf eine Gewinnausschüttung hoffen. Diese Tendenz lasse sich aus den Gesprächen mit den Betreibern herauslesen, so der Chef des Ordnungsamts in der Sitzung am Donnerstag. Auf Nachfrage erklärte seine Stellvertreterin Christine Schläfle am Dienstag, dass dies auch weiterhin der Stand der Dinge ist. Entscheidend sei, dass die beiden Spielhallen in einem Radius von unter 500 Metern zueinander liegen. Damit kann also der Mindestabstand nicht eingehalten werden, weshalb in einem der beiden Casinos zwingend die Lichter ausgehen müssen.