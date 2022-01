Spielfilm über Horst Lichter Die dunklen Stunden von Horst Lichter

Stuttgart - Es ist kein Schmäh, wenn man Horst Lichter den freundlichsten Mann im deutschen Fernsehen nennt. Vermutlich kommen viele Verkäufer nicht deshalb in die Edeltrödelsendung „Bares für Rares“, weil sie ihre in Schubladen verstaubende Erbstücke in verjubelbare Scheine umwandeln wollen, sondern weil auch sie einmal von Horst Lichter das Du angeboten bekommen möchten: „Ich bin der Horst, freut mich sehr.“