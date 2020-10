Spieler mit Vergangenheit in Stuttgart So viel VfB steckt in der Champions League

In Sven Ulreich (Hamburger SV statt FC Bayern), Milos Degenek (mit Roter Stern Belgrad diesmal in der Europa League vertreten), Odisseas Vlachodimos (mit Benfica Lissabon diesmal in der Europa League) und Philipp Köhn (spielt nun beim FC Wil statt bei RB Salzburg) sind vier weitere ehemalige Stuttgarter nicht mehr in der Königsklasse dabei. Dennoch steckt eine Prise VfB in der Champions League, die in dieser Woche in die neue Spielzeit gestartet ist.