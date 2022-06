Spieler des VfB Stuttgart in U-Haft Rätselraten um Atakan Karazor

Aus dem Umfeld des 25-Jährigen heißt es nun, dass es die Hoffnung gibt, dass in den nächsten Tagen eine zweite Haftprüfung stattfindet. Neue Beweise sollen vorliegen. Die Justizbehörden auf den Balearen bestätigen dies jedoch nicht. „Ich habe derzeit keine neuen Informationen dazu“, sagte eine Sprecherin. Ohnehin ist die Informationspolitik zurückhaltend. In Spanien wird der Fall mit Vorsicht behandelt. Karazors Anwalt und Berater Michael Decker äußert sich ebenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Mehrere Anfragen unserer Redaktion ließ er bislang unbeantwortet.