Spielabbruch in Bochum Becherwurf weckt auch bei den Kickers böse Erinnerungen

10.000 Euro Strafe für die Stuttgarter Kickers

Der damalige Regionalligist Stuttgarter Kickers empfing im DFB-Pokal den Bundesligisten Hertha BSC. Beim Stand von 0:2 aus Sicht der Blauen traf in der 86. Minute ein voller Bierbecher – geworfen aus dem Kickers-Block – den Linienrichter Kai Voss an der Wirbelsäule, der daraufhin zu Boden sackte. Schiedsrichter Michael Weiner zögerte nicht lange und brach die Partie daraufhin ab – mit weitreichenden Konsequenzen für die Kickers und für den Täter – ein VfB-Fan aus Bad Cannstatt, der noch am selben Abend im Stadion ausfindig gemacht werden konnte. Der Regionalligist flog aus dem Pokal und wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der Folge zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt – zudem mussten die Degerlocher ein Heimspiel in der Liga ohne Zuschauer bestreiten.