Spiel mit Jugendklischees AC/DC-Gitarrist Young: "Haargenau derselbe Typ wie früher"

Der vermutlich älteste Schuluniform-Fan der Welt vergeudet daher "keine Gedanken an das Alter. Solange es nicht zum Problem wird oder man selbst es zum Problem erklärt, ist es auch kein Problem", sagte Young. "Ich kratze mich nicht am Kopf und denke: Mensch, wie alt bist du denn jetzt überhaupt? Ich muss immer erst von anderen an mein Alter erinnert werden."