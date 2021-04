Spiel gegen Freiburg gedreht Roses Reaktion und Thurams Tore bringen Gladbach auf Kurs

Beinahe hätten die in der ersten Halbzeit sehr starken Gäste den Gladbachern doch noch das Osterfest verdorben, als Keven Schlotterbeck in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte. Doch nach Video-Überprüfung wurde der Treffer wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung von Lucas Höler nicht gewertet. "Die letzten zehn Minuten waren ein Thriller", sagte Linksverteidiger Oscar Wendt, der sein 300. Pflichtspiel für Borussia absolvierte. "Das war ein Meilenstein für uns", befand der Schwede. Dass es am Ende dann noch einmal so knapp wurde, hat den Trainer nicht überrascht. "Das gehört in dieser Saison wohl dazu", sagte Rose.