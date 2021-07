Spiel gegen FC Barcelona Der VfB Stuttgart und die Generalprobe

Für den VfB ist es die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalligisten Dynamo Berlin am 7. August. Und es werden Erinnerungen wach an vergangene und erfolgreiche Vorbereitungsspiele gegen große Teams – die allerdings auch die Erkenntnis in sich tragen, dass man diese Erfolge nicht überbewerten darf. Denn die Spiele gegen Manchester City 2015 (4:2) und Atletico Madrid 2018 (1:1) eröffneten eine Saison, an deren Ende jeweils der Abstieg in die zweite Liga stand.