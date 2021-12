Spiel gegen den 1. FC Köln VfB Stuttgart beendet Hinrunde mit Niederlage

Im letzten Bundesliga-Spiel des Kalenderjahrs 2021 wurden den überlegenen Kölnern schon in der Anfangsphase (3./10. Minute) gleich zwei Treffer wegen eines Handspiels und einer Abseitsstellung aberkannt. Der FC, der in der Vorsaison erst in der Relegation den Abstieg vermied, beendet die erste Halbserie unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart dennoch auf einem beachtlichen achten Rang. Die Europa-League-Ränge sind dabei um einen Zähler näher als der Relegationsplatz.