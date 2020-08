Spiel gegen Arminia Bielefeld VfB Stuttgart gewinnt Test der Aufsteiger

Kufstein - Mit einem Sieg im Duell der Bundesliga-Aufsteiger hat der VfB Stuttgart einen erfolgreichen Abschluss des Trainingslagers in Österreich gefeiert. Die Schwaben setzten sich am Samstag in Kufstein gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 (2:0) durch. Nicolás González in der 20. Minute per Foulelfmeter und Daniel Didavi (45.) erzielten die Tore für den VfB.