Sportgericht des DFB Wegen Pyrotechnik – VfB Stuttgart muss 33.000 Euro Strafe zahlen

In beiden Fällen kann ein Teil der Strafe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Hansa wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 17.640 Euro belegt, da Fans bei der Partie beim FC Ingolstadt am 7. Mai insgesamt 29 bengalische Fackeln gezündet hatten. In allen drei Fällen hat der jeweilige Verein dem Urteil zugestimmt.