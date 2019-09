Spiegelberg-Jux „Wir haben jedes Jahr draufgelegt“

Am Nordhang habe es bis ins Frühjahr Schnee gehabt, als an Neckar und Rems schon die Büsche geblüht haben. Der Lift lief täglich, an jedem Schneetag. Wer mit Skifahren nichts am Hut hatte, kam trotzdem – wegen des „besten Glühweins“. Das hausgemachte Heißgetränk, dessen Rezeptur die Familie „unter strengster Geheimhaltung“ hütet, duftender Kaffee, die kleine Küche, in der immer heiße Rote auf dem Gasgrill lagen, frisch vom örtlichen Metzger, der an schneereichen Tagen auch sonntags mit Nachschub parat stand – alles Vergangenheit. Die letzten zehn Jahre waren kein Grund mehr zur Freude. Infolge der schneearmen Winter hat der Lift an Fahrt verloren. Vergangene Saison sei der Lift keinen einzigen Tag gelaufen. Versicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft müssen auch bei Stillstand bezahlt werden. Der Tüv muss abgenommen werden, auch wenn die Anlage nicht läuft. Der Lift sei in derselben Gefahrenklasse eingestuft wie Bergbahnen. Rund 2000 Euro für beide Liftanlagen jährlich seien kein Pappenstiel. „Um das reinzuholen, müsste der Lift im Winter 15 Wochen am Stück in Betrieb sein, das war aber nie mehr der Fall seit den 1980er-Jahren“, sagt Tochter Suse Greiner-Pflaum. „Wir haben jedes Jahr draufgelegt“, zieht Ruth Greiner die ernüchternde Bilanz. Bitter nach vielen glücklichen Jahren, in denen sie viele schöne Dinge erlebt haben. „Was wir gegeben haben, haben wir tausendfach zurückbekommen“, sagen sie. Unvergessen die vielen geteilten Glücksmomente vom Skifahrenlernen an einem Hang, der zum Alltag gehörte. „Kinder aus der Umgebung haben den Schulranzen in die Ecke geworfen und sind als Erstes raus auf die Piste“, weiß Ruth Greiner noch.