Spiegelberg Hinweise zu Fischquälern gesucht

Unbekannte haben Anfang Oktober 350 Forellen in einem Weiher bei Spiegelberg getötet. Die toten Fische waren teilweise im Wasser, teilweise aber auch im Außenbereich im Umfeld des Weihers aufzufinden. Die Täter führten möglicherweise eine Unterwasserdetonation herbei, wodurch die Fische starben. Möglicherweise handelt es sich um Fischwilderei, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Die Polizei in Sulzbach an der Murr ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer 071 93 / 352 oder direkt beim Posten Zeugenhinweise entgegen. Der Weiher befindet sich etwa hundert Meter nach dem Ortsende von Spiegelberg in Fahrtrichtung Prevorst auf der linken Straßenseite der Kreisstraße 1820 gegenüber der Einmündung Bergstraße.