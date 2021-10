Spice Girl Mel C freut sich über Duett mit Chris Martin

"Ich habe Chris eine Nachricht geschickt und ihm gesagt, dass wir zu seinem Auftritt in der Hollywood Bowl kommen", berichtete das Mitglied der Spice Girls am Sonntag auf Twitter. Kurz darauf habe er sie mit einem Videoanruf im Nagelstudio überrascht und darum gebeten, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Bei dem Konzert am Samstagabend sangen die beiden den Spice-Girls-Hit "2 Become 1" als Duett, wie in einem Video des Konzertveranstalters Audacy zu sehen war.