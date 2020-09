Spezieller Ausschuss für Erdmannhausen Lebensgrundlage bewahren

Ein neuer Ausschuss, in dem neben Vertretern der Verwaltung und des Gemeinderates auch Vereine sitzen sollen, nimmt derzeit in Erdmannhausen Gestalt an. Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatte die Erdmannhäuser SPD-Fraktion den Antrag eingebracht, einen Ausschuss für Umwelt und Biodiversität zu installieren (wir berichteten). „Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem zentralen Punkt der politischen Arbeit geworden“, so der SPD-Fraktionschef Hans-Georg Götz bei den Beratungen Anfang Juli. „Die Auswirkungen des Klimawandels, Intensivnutzung durch Landwirtschaft, Versiegelung von Böden, die Zunahme der Bevölkerung und des Verkehrsaufkommens und viele weitere Entwicklungen sind auch für unsere Gemeinde immer mehr in den Fokus gerückt.“ Dabei müsse man auch versuchen, Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit gleichwertig einzubeziehen. Aus Sicht der SPD-Fraktion sei daher eine umfassende Betrachtungsweise notwendig, die in einem „Ausschuss für Umwelt und Biodiversität“ sinnvoll und zielführend möglich wäre.