Sperrung auf der A81 bei Freiberg Lärmschutzwand wird abgebaut

Kultur gibt es auch in Zeiten des Coronavirus

Per App geht’s jetzt ins Literaturmuseum

Auf Herman Hesse, Sarah Kirsch, Franz Kafka und Herta Müller muss man nicht verzichten. Eine kostenlose App der Literaturmuseen in Marbach stellt ihre Werke in komprimierter Form vor und regt dazu an, sich weiter mit ihnen zu beschäftigen.