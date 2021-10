Spendenlauf für die DKMS „Wir laufen für Alex“

Jeder kann mitlaufen

Und so ist nun am Sonntag „alles eingeladen, was laufen kann: Jogger, Walker, Spaziergänger“, wie es Maurer ausdrückt. Auf der 400-Meter-Tartanbahn des Sportplatzes können Kinder und Erwachsene, Mitglieder und Nicht-Mitglieder, ihre Runden für den guten Zweck drehen. Pro Runde gilt es, einen Euro ins Spendenkässle zu stecken. „Die Leute können zwischen 10 und 15 Uhr einfach herkommen und loslaufen“, sagt Maurer. Und: „Alle Varianten sind möglich.“ Das heißt, wer will, kann zwei Runden laufen, fünf, zehn, 20 . . . Dabei kann man selbst spenden oder Kinder sich beispielsweise von den Großeltern sponsern lassen. „Oder man kommt einfach vorbei und spendet, ohne zu laufen“, so der Vereinsvorsitzende. Auch der Erlös von Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Roter Wurst ist für Alexandra bestimmt. Das gilt auch für alle Zuwendungen, die direkt an den Verein überwiesen werden (IBAN: DE19 6206 2215 0001 0770 23; Empfänger: TGV Spendenkonto; Verwendungszweck: Alexandra).