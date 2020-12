Spendenlauf an Großbottwarer Wunnensteinschule Motiviert bis in die Haarspitzen

Großbottwar - Er könnte eine feste Größe im Jahresprogramm der Wunnensteinschule in Großbottwar werden: der Spendenlauf der Grundschüler. Am Mittwoch ging er bereits zum zweiten Mal über die Bühne – in der Wunnensteinhalle, die räumlich gedrittelt wurde, damit gleich drei Klassen eines Jahrgangs ihre Runden drehen und somit Geld für die Schule „erlaufen“ konnten. Die Aktion hat aber noch einen zweiten großen Nutzen, denn Bewegung ist gesund und damit ein hohes Gut. Die Kinder der Wunnensteinschule sind geübt darin, Ausdauer zu zeigen. Ein entsprechendes Training bestimmt in jedem Jahr nach den Sommerferien das sportliche Treiben. Denn dann lockt die Teilnahme am Bottwartalmarathon und lässt die Schüler eifrig trainieren. In diesem Jahr wurde der Marathon ein Opfer der Pandemie, nicht aber der schuleigene Spendenlauf.