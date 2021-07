Spendenaktion in Beilstein Extremradeln für kranke, kleine Helden

Die beiden Radler hoffen auf Nachahmer

Besagter Verein unterstützt aber auch die „Große Hilfe für kleine Helden“, eine Heilbronner Stiftung, die krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt und „den kleinen Helden eine gute Zukunftsperspektive bieten möchte“. Die Vereinstrikots wurden inzwischen mit dem Logo der Stiftung ausgestattet. „Ein Grund mehr, dass auch wir die Sache unterstützen“, finden die beiden Radsportler, die sich wünschen, dass sie diesbezüglich als Vorbild fungieren. In zweierlei Hinsicht: „Einmal, dass sich andere durch uns inspiriert fühlen und auch mal eine sportliche Herausforderung wagen“, wie Manuela Bootsmann verdeutlicht. Zum anderen sucht das Paar Nachahmer, die mit ihrer Aktion ebenfalls einen Spendenaufruf für die genannte Stiftung verbinden. „Unser Ziel war, dass mindestens so viel gespendet wird, wie wir an Kilometern gefahren sind. Das waren in unserem Fall 1145 Kilometer. Inzwischen aber liegen wir bei über 2570 Euro. Wir hoffen, dass die Schallgrenze von 3000 Euro noch geknackt wird“, so Manuela Bootsmann.