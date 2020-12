Spendenaktion am FSG Suppenküche wird unterstützt

Wir haben den Namen „Schule ohne Rassismus“ auf Wunsch der Schüler als Motto etwas ausgeweitet. Denn wir wollen eine Schule ohne Rassismus und Ausgrenzung jeder Art sein. Zudem wollen wir kleinere Projekte im Umkreis unterstützen. So kamen die Schüler auf die Marbacher Tafel und haben in den vergangenen Jahren Plätzchen gebacken für Leute, die so etwas an Weihnachten nicht haben. Die Schüler haben teilweise Plätzchen von zuhause mitgebracht oder eben in der Schule zusammen gebacken – und dann wäschekörbeweise zur Tafel gefahren. Das war immer schön.