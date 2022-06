Spenden oder verkaufen Wohin mit der überschüssigen Muttermilch?

Frauenmilchbanken

„Vor allem Frühchen sind meist auf die Spende von Frauenmilch angewiesen, da bei ihren Müttern der Milcheinschuss noch nicht voll da ist. Das dauert meist zwischen einer halben und einer Woche“, sagt Janaina Rauch. Sie ist Oberärztin in der Neonatologie am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden. Das Krankenhaus ist laut Rauch eine von drei Frauenmilchbanken (FMB) in Baden-Württemberg. Auch termingeborne Babys, die dort auf der Station seien, erhalten Spendermilch. Natürlich nur, wenn die Eltern damit einverstanden sind. „Die meisten Eltern stimmen zu. Am besten ist für ein Kind die Milch der eigenen Mutter, danach kommt Spendermilch und dann künstliche Babynahrung“, erklärt die Kinderärztin.