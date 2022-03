Spenden für die Ukraine Hilfsaktionen in Steinheim

Medikamente werden dringend benötigt

Am kommenden Montag, 7. März, können die Sachspenden in der Aula der Erich Kästner Realschule in Steinheim abgegeben werden. Schüler, Eltern und Lehrer wurden per Brief informiert, aber auch jeder Bürger, der etwas beitragen kann, ist zwischen 8 und 18 Uhr willkommen. Dringend benötigt und angenommen werden: Medikamente wie Blutstiller, Schmerzmittel, Fiebermittel inklusive Kinderzäpfchen, Durchfalltabletten und Kochsalzinfusionen, Verbandsmaterial (auch abgelaufenes) für Wunden, Verbrennungen und Brüche, Erste-Hilfe-Sets, Schlafsäcke und Isomatten, Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge, Gaskocher, Taschenlampen, Batterien, Powerbanks geladen, auch mit Ladekabel, sowie haltbare Lebensmittel wie Babynahrung, Zwieback, Müsli- und Energieriegel, Reiswaffeln, Fruchtquetschies, Bifi, Traubenzucker, Schokolade und Fünf-Minuten-Terrinen.