Spende für Paul-Aldinger-Schule in Kleinbottwar Paul-Aldinger-Schule freut sich über Erlös aus einer Tombola

Alexandra Hopfauf übergab am Mittwoch in der Paul-Aldinger-Schule einen Scheck über 3120 Euro an Schulleiter Rüdiger Hezel, Kerstin Pellegrino und den Fördervereinsvorsitzenden Wolfgang Häfner. „Das Geld fließt in die Kasse des Fördervereins, der uns in den vergangenen Jahren vielfach unterstützt hat“, sagte Hezel. So seien Spielgeräte für den Außenbereich und zwei Fahrzeuge gekauft worden.