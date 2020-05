Spekulationen zum Coronavirus Kommt tatsächlich ein Impfzwang?

Der Vorschlag: Ein Immunitätsausweis

Ein solcher Nachweis wiederum, so die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), könnte diejenigen Personen von verordneten Schutzmaßnahmen ausnehmen, die niemanden mehr anstecken können. Dabei ist an keiner Stelle von einer Impfpflicht die Rede. Spahn präsentierte den Entwurf Ende April bei einer Pressekonferenz, auch im Netz war er offen einsehbar. Der Idee nach könnte es für Menschen mit überstandener Krankheit und nachgewiesener Immunität in einer Epidemie bestimmte Ausnahmen in Bezug auf geltende Schutzmaßnahmen geben, also gewissermaßen Sonderrechte beispielsweise während eines Lockdowns. So könnten etwa Personen mit einem solchen Nachweis dann trotz geltender Beschränkungen wieder Kontakt zu Risikogruppen aufnehmen.